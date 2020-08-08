Даяна Ястремская на стадии 1/4 финала покидает турнир в Палермо

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №25) не смогла пробиться в полуфинал турнира в Палермо (Италия). На стадии 1/4 она проиграла итальянке Камиле Джорджи (WTA №89).

Счет матча 4-6; 7-6; 6-3 в пользу соперницы украинки. Ястремская имела в своем активе 8 эйсов, выиграла 4 гейма на приеме, сделав при этом 16 двойных ошибок. Джорджи 7 раз подала навылет, реализовала 5 брейкпоинтов, допустив 12 двойных ошибок.

Теперь счет за глазными встречами 2-1 в пользу итальянки.

За право выйти в финал соревнований Камила поборется с французской спортсменкой Фионой Ферро.