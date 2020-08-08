Элина Свитолина об отдыхе: Это произошло совершенно неожиданно, мы решили совершить круиз на яхте. Видео

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась воспоминаниями об отдыхе со своим парнем, французом Гаэлем Монфисом.

"Это произошло совершенно неожиданно, мы решили совершить круиз на яхте. За последние пару месяцев это был самый захватывающий опыт. Нас пригласил один из друзей Гаэля. Он не был до конца уверен, стоит ли соглашаться, потому что Гаэль не из тех людей, которые любят море.

Мы так же хотели повторить видео, где парень попадает теннисным мячом в яблоко, которое находится на голове у девушки. Но я не была уверена в Гаэле (смеется)".

О настольном теннисе: "Это так обидно, я так сильно пыталась обыграть его, но все равно я не могу это сделать. Нет ни одного такого вида спорта, в котором я могла бы победить Гаэля, возможно, в плавании только."

О TikTok: "Вот этот танец я повторяла несколько раз, не так часто, как другой. Но я повредила шею, делая взмах волосами (смеется). Я так много раз его делала, что у меня была травма, мне пришлось где-то неделю посещать остеопата .