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Костюк вслед за Цуренко побеждает на старте квалификации в Праге
Марта одолела немку
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №141) победила в стартовом матче квалификации турнира в Праге (Чехия). В начале соревнований она одолела немку Анну-Лену Фридсам (WTA №106).
Счет матча 6-2; 6-4 в пользу нашей спортсменки.
Во втором раунде квалификации Марта сыграет с местной теннисисткой Терезией Мартинцевой.
Напомним, что ранее Леся Цуренко
Отметим, что Даяна Ястремская
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