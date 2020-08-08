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Костюк вслед за Цуренко побеждает на старте квалификации в Праге

Теннис
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Марта одолела немку

Костюк вслед за Цуренко побеждает на старте квалификации в Праге
UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №141) победила в стартовом матче квалификации турнира в Праге (Чехия). В начале соревнований она одолела немку Анну-Лену Фридсам (WTA №106).

Счет матча 6-2; 6-4 в пользу нашей спортсменки.

Во втором раунде квалификации Марта сыграет с местной теннисисткой Терезией Мартинцевой.

Напомним, что ранее Леся Цуренко успешно провела первый матч соревнований.

Отметим, что Даяна Ястремская покинула турнир в Палермо.

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В статье: Марта Костюк
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