Бронер о Редкаче: Боже, я даже не знаю как его зовут. Фото

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер (33-4-1, 24 КО) пригрозил нокаутировать украинского боксера Ивана Редкача (23-5, 18 КО). Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.

"В своем следующем бою я нокаутирую эту н*герскую с*чку. О Боже, вы знаете, что я без понятия, как его зовут", - написал он.