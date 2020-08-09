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Бронер о Редкаче: Боже, я даже не знаю как его зовут. Фото

Теннис
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Страсти разыгрались не на шутку

Бронер о Редкаче: Боже, я даже не знаю как его зовут. Фото
UA-Футбол
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Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер (33-4-1, 24 КО) пригрозил нокаутировать украинского боксера Ивана Редкача (23-5, 18 КО). Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.

"В своем следующем бою я нокаутирую эту н*герскую с*чку. О Боже, вы знаете, что я без понятия, как его зовут", - написал он.

Бронер о Редкаче: Боже, я даже не знаю как его зовут. Фото - изображение 1

Ранее Иван Редкач пообещал нокаутировать Бронера.

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В статье: Эдриен Бронер Иван Редкач
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