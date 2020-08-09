Серена Уильямс: Во время пандемии COVID-19 я поняла, что ничего нельзя планировать

Легенда мирового тенниса, американка Серена Уильямс рассказала о своих впечатлениях о жизни во время пандемии коронавируса в мире.

"Сейчас весь мир живет в рамках пандемии. Спорт - это одна из тех вещей, которые могут дать глоток свежего воздуха. Я очень, очень осторожна в текущей ситуации. Относительно этого я отношусь очень волнительно. По-другому сейчас никак.

Я была на самоизоляции с начала марта. У меня неполный объем легких, поэтому я не знаю, что может со мной произойти. И я не хочу проверять, что может быть. Все это время мы были дома. Я довольно давно не была дома так долго. Еще со времен подросткового возраста. Сейчас я получила возможность приехать в Кентукки и в своем роде также изолироваться, но в другом месте.

Лично для меня следующий год еще очень далек сейчас. И я не знаю, пройдет ли это все (Олимпиада - прим.) в Токио. Во время пандемии я поняла, что нельзя ничего планировать. Собственно, сейчас я и живу день за днем" ​​- сказала она.