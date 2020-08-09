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Цуренко поборется за право сыграть в основной сетке турнира в Праге

Теннис
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Цуренко поборется за право сыграть в основной сетке турнира в Праге
UA-Футбол
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №139) победила во втором круге квалификации турнира в Праге (Чехия). Она обыграла местную теннисистку без рейтинга Барбору Палицову.

Счет матча 2-1 (2-6; 6-4; 6-1) в пользу нашей соотечественницы. В ее активе 7 брейков, а у ее соперницы - всего 5 брейков.

В матче за право выхода в основную сетку соревнований Цуренко встретится с победительницей пары Фрех - Юван.

Напомним, что ранее Марта Костюк также вышла в финал квалификации пражского турнира.

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В статье: Леся Цуренко
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