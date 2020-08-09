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Цуренко поборется за право сыграть в основной сетке турнира в Праге
Еще один шаг
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №139) победила во втором круге квалификации турнира в Праге (Чехия). Она обыграла местную теннисистку без рейтинга Барбору Палицову.
Счет матча 2-1 (2-6; 6-4; 6-1) в пользу нашей соотечественницы. В ее активе 7 брейков, а у ее соперницы - всего 5 брейков.
В матче за право выхода в основную сетку соревнований Цуренко встретится с победительницей пары Фрех - Юван.
Напомним, что ранее Марта Костюк также
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