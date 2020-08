Свитолина отказалась от участия в US Open. Что об этом нужно знать

Элина Свитолина на US Open 2012 года в 17-летнем возрасте дебютировала в основной сетке турниров Большого шлема – с тех пор украинка за 8 лет не пропустила ни одного из 30 мэйджоров. Эта серия подходит к завершению – в этом году Свитолина в Нью-Йорке не сыграет.

Отказ Свитолиной от US Open – логичное и взвешенное решение

"Учитывая все аспекты, я решила не играть на US Open-2020. Я хочу поблагодарить USTA, организаторов и WTA за то, что они дали игрокам возможность сыграть, а болельщикам – возможность посмотреть это грандиозное событие.

Я понимаю и уважаю все усилия, которые они прилагают, чтобы сделать это в безопасной среде. Но мне все равно неудобно путешествовать в США, не подвергая свою команду и себя самому высокому риску. Удачи всем. До следующего года, US Open".

Этим заявлением в своих социальных сетях Свитолина могла удивить только тех, кто совсем не следит за тем, как развивается ситуация с коронавирусом в США. Тем временем Америка остается крупнейшим очагом пандемии в мире – в стране ежедневно подтверждают 50-60 тысяч случаев COVID-19, а уровень смертности в начале августа несколько раз обновлял рекордные показатели за последние три месяца.

Решение Свитолиной – красноречивый ответ и на жесткие условия медицинского протокола USTA. Ассоциация тенниса США решила бороться с коронавирусом самыми радикальными способами – в случае положительного ПЦР-теста на COVID-19 у игрока или члена его команды он будет незамедлительно дисквалифицирован и отправлен на карантин на 10 или 14 дней в зависимости от нюансов. Таким образом, все участники US Open в случае приезда на турнир рискуют не только не сыграть ни одного матча в Нью-Йорке, но и пропустить всю подготовку к Ролан Гаррос.

Слишком много рисков, а ради чего? С финансами у Свитолиной все стабильно, на рейтинговом положении участие первой ракетки страны в US Open кардинально не повлияет, борьба за место на Итоговом турнире в этом году больше не актуальна…

Да, без целой группы теннисисток топ-10 у Элины в Нью-Йорке были бы все шансы побороться за первый в карьере Шлем, и нет сомнений, что украинка провела немало часов в раздумьях о этой возможности, но все же аргументы против поездки на Открытый чемпионат США оказались весомей.

Отказ Свитолиной от US Open – выбор в пользу грунта

Вероятно, Свитолина не была бы так категорична относительно US Open, если бы не имела альтернативы. Но эта альтернатива существует – с 27 сентября по 11 октября в Париже должен пройти Ролан Гаррос, а за неделю до старта грунтового Шлема запланирован турнир WTA Premier 5 в Риме, где Элина дважды побеждала в 2017 и 2018 годах.

С точки зрения рейтинга такой сценарий для Свитолиной даже выгодней, ведь в прошлом году украинка на Italian Open проиграла во втором круге Виктории Азаренко, а в Париже зачехлила ракетку после матча третьего раунда против Гарбинье Мугурусы.

Еще один важный нюанс – после отмены турниров в Азии (включая WTA Finals в Китае) у Свитолиной после 5-месячного карантина пропала необходимость «набивать руку» на харде. Пока другие теннисистки будут перескакивать с одного покрытия на другое, работа украинки будет заточена исключительно под грунт.

На бумаге план Элины Свитолиной с учетом всех нюансов этого уникального сезона выглядит очень многообещающе. Осталось реализовать этот сценарий на корте и доказать, что прошлогодние 1-3 на грунте не имеют ничего общего с уровнем украинки.

А кто еще не сыграет на US Open?

Символично, что среди топ-теннисисток первой от выступления на американском Шлеме отказалась первая ракетка мира Эшли Барти. Следом за австралийкой US Open решила проигнорировать и №7 мирового рейтинга Кики Бертенс, которая прогнозируемо сделала выбор в пользу любимого грунта.

Новый лидер посева US Open Симона Халеп еще официально не объявила о своем решении, но в своих последних интервью румынка недвусмысленно дала понять, что не станет рисковать здоровьем ради турнира, где за последние три года ей удалось выиграть лишь один матч.

Среди заметных фигур WTA-тура Открытый чемпионат США из своих турнирных графиков также вычеркнули Юлия Гергес, Анастасия Павлюченкова и чемпионка 2011 года Саманта Стосур. До старта Шлема еще целых три недели – список продолжит пополняться, причем несложно догадаться, что примеру Барти, Свитолиной и компании последуют в основном те теннисистки, у которых есть финансовая подушка. Остальным придется играть по одной простой причине – после пяти месяцев отсутствия стабильного заработка у них просто нет выбора.

Что касается мужчин, то для организаторов US Open потери просто катастрофические. Роджер Федерер не выступит в Нью-Йорке по медицинским причинам, а Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка, Ник Кирьос, Гаэль Монфис и Жо-Вильфрид Тсонга отказались приезжать в США из-за сложной эпидемиологической ситуации в США.

Defending champion Rafael Nadal will skip the US Open because of the coronavirus pandemic.



"The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don't have control of it, " Nadal wrote. https://t.co/Q1CpciwzsI