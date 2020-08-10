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Свитолина отказалась от участия в US Open. Что об этом нужно знать
Разбираемся, что стоит за решением первой ракетки Украины.
Элина Свитолина на US Open 2012 года в 17-летнем возрасте дебютировала в основной сетке турниров Большого шлема – с тех пор украинка за 8 лет не пропустила ни одного из 30 мэйджоров. Эта серия подходит к завершению – в этом году Свитолина в Нью-Йорке не сыграет.
"Учитывая все аспекты, я решила не играть на US Open-2020. Я хочу поблагодарить USTA, организаторов и WTA за то, что они дали игрокам возможность сыграть, а болельщикам – возможность посмотреть это грандиозное событие.
Я понимаю и уважаю все усилия, которые они прилагают, чтобы сделать это в безопасной среде. Но мне все равно неудобно путешествовать в США, не подвергая свою команду и себя самому высокому риску. Удачи всем. До следующего года, US Open".
Considering all the aspects, I have decided to not play the US Open 2020. I want to thank the USTA, organizers and WTA for giving the players a chance to play and the fans a chance to watch this great event. I understand and respect all the efforts they are putting to make it happen in a safe environment, but I still don’t feel comfortable to travel to US without putting my team and myself at high risk. Best of luck to everyone ???????? Until the next year @usopen ! Eli ????
Этим заявлением в своих социальных сетях Свитолина могла удивить только тех, кто совсем не следит за тем, как развивается ситуация с коронавирусом в США. Тем временем Америка остается крупнейшим очагом пандемии в мире – в стране ежедневно подтверждают 50-60 тысяч случаев COVID-19, а уровень смертности в начале августа несколько раз обновлял рекордные показатели за последние три месяца.
Решение Свитолиной – красноречивый ответ и на жесткие условия медицинского протокола USTA. Ассоциация тенниса США решила бороться с коронавирусом самыми радикальными способами – в случае положительного ПЦР-теста на COVID-19 у игрока или члена его команды он будет незамедлительно дисквалифицирован и отправлен на карантин на 10 или 14 дней в зависимости от нюансов. Таким образом, все участники US Open в случае приезда на турнир рискуют не только не сыграть ни одного матча в Нью-Йорке, но и пропустить всю подготовку к Ролан Гаррос.
Слишком много рисков, а ради чего? С финансами у Свитолиной все стабильно, на рейтинговом положении участие первой ракетки страны в US Open кардинально не повлияет, борьба за место на Итоговом турнире в этом году больше не актуальна…
Да, без целой группы теннисисток топ-10 у Элины в Нью-Йорке были бы все шансы побороться за первый в карьере Шлем, и нет сомнений, что украинка провела немало часов в раздумьях о этой возможности, но все же аргументы против поездки на Открытый чемпионат США оказались весомей.
Вероятно, Свитолина не была бы так категорична относительно US Open, если бы не имела альтернативы. Но эта альтернатива существует – с 27 сентября по 11 октября в Париже должен пройти Ролан Гаррос, а за неделю до старта грунтового Шлема запланирован турнир WTA Premier 5 в Риме, где Элина дважды побеждала в 2017 и 2018 годах.
С точки зрения рейтинга такой сценарий для Свитолиной даже выгодней, ведь в прошлом году украинка на Italian Open проиграла во втором круге Виктории Азаренко, а в Париже зачехлила ракетку после матча третьего раунда против Гарбинье Мугурусы.
???????? 2017: Elina Svitolina vince gli Internazionali d'Italia battendo Simona Halep— bet365_it (@bet365_it) May 20, 2018
???????? 2018: Elina Svitolina vince gli Internazionali d'Italia battendo Simona Halep
???? Di nuovo regina di Roma pic.twitter.com/lops3dG8na
Еще один важный нюанс – после отмены турниров в Азии (включая WTA Finals в Китае) у Свитолиной после 5-месячного карантина пропала необходимость «набивать руку» на харде. Пока другие теннисистки будут перескакивать с одного покрытия на другое, работа украинки будет заточена исключительно под грунт.
На бумаге план Элины Свитолиной с учетом всех нюансов этого уникального сезона выглядит очень многообещающе. Осталось реализовать этот сценарий на корте и доказать, что прошлогодние 1-3 на грунте не имеют ничего общего с уровнем украинки.
Символично, что среди топ-теннисисток первой от выступления на американском Шлеме отказалась первая ракетка мира Эшли Барти. Следом за австралийкой US Open решила проигнорировать и №7 мирового рейтинга Кики Бертенс, которая прогнозируемо сделала выбор в пользу любимого грунта.
Новый лидер посева US Open Симона Халеп еще официально не объявила о своем решении, но в своих последних интервью румынка недвусмысленно дала понять, что не станет рисковать здоровьем ради турнира, где за последние три года ей удалось выиграть лишь один матч.
Среди заметных фигур WTA-тура Открытый чемпионат США из своих турнирных графиков также вычеркнули Юлия Гергес, Анастасия Павлюченкова и чемпионка 2011 года Саманта Стосур. До старта Шлема еще целых три недели – список продолжит пополняться, причем несложно догадаться, что примеру Барти, Свитолиной и компании последуют в основном те теннисистки, у которых есть финансовая подушка. Остальным придется играть по одной простой причине – после пяти месяцев отсутствия стабильного заработка у них просто нет выбора.
Что касается мужчин, то для организаторов US Open потери просто катастрофические. Роджер Федерер не выступит в Нью-Йорке по медицинским причинам, а Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка, Ник Кирьос, Гаэль Монфис и Жо-Вильфрид Тсонга отказались приезжать в США из-за сложной эпидемиологической ситуации в США.
Defending champion Rafael Nadal will skip the US Open because of the coronavirus pandemic.— ESPN (@espn) August 4, 2020
"The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don't have control of it, " Nadal wrote. https://t.co/Q1CpciwzsI
Поговаривают, что двадцатка лидеров мирового рейтинга во главе с Новаком Джоковичем готова бойкотировать US Open в том случае, если организаторы Шлема сохранят в медицинском протоколе пункт об обязательном карантине после возвращения в Европу.
Как бы то ни было, 31 августа стартует самый необычный турнир Большого шлема в истории тенниса. С одной стороны, выиграть мэйджор в эпоху пандемии – особенное достижение, но в то же время любой чемпион US Open (кто бы им не стал) с учетом всех обстоятельств гарантировано столкнется со шлейфом неполноценности своего титула.