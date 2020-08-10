Рейтинг WTA: Свитолина замыкает топ-5, прогресс Костюк

На прошлой неделе в Палермо после 5-месячного перерыва возобновился сезон в WTA-туре. Первой чемпионкой во времена коронавируса стала француженка Фиона Ферро, обыгравшая в финале Анетт Контавейт.

На Сицилии Даяна Ястремская дошла до четвертьфинала, но не смогла улучшить свое рейтинговое положение. Марта Костюк остановилась в полуфинале квалификации, что позволило ей прогрессировать на одну позицию и приблизиться к статусу пятой ракетки Украины.

Рейтинг WTA.10 августа 2020 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6076

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205

4 (4). София Кенин (США) – 4590

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4580

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010

9 (9). Серена Уильямс (США) – 3915

10 (10). Наоми Осака (Япония) – 3625

…

25 (25). Даяна Ястремская (Украина) – 1835

98 (98). Катерина Козлова (Украина) – 658

106 (105). Катарина Завацкая (Украина) – 631

139 (139). Леся Цуренко (Украина) – 460

140 (141). Марта Костюк (Украина) – 460

145 (144). Ангелина Калинина (Украина) – 436

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