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Рейтинг WTA: Свитолина замыкает топ-5, прогресс Костюк
Обновленное положение в женском теннисном рейтинге.
На прошлой неделе в Палермо после 5-месячного перерыва возобновился сезон в WTA-туре. Первой чемпионкой во времена коронавируса стала француженка Фиона Ферро, обыгравшая в финале Анетт Контавейт.
На Сицилии Даяна Ястремская дошла до четвертьфинала, но не смогла улучшить свое рейтинговое положение. Марта Костюк остановилась в полуфинале квалификации, что позволило ей прогрессировать на одну позицию и приблизиться к статусу пятой ракетки Украины.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6076
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205
4 (4). София Кенин (США) – 4590
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4580
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010
9 (9). Серена Уильямс (США) – 3915
10 (10). Наоми Осака (Япония) – 3625
…
25 (25). Даяна Ястремская (Украина) – 1835
98 (98). Катерина Козлова (Украина) – 658
106 (105). Катарина Завацкая (Украина) – 631
139 (139). Леся Цуренко (Украина) – 460
140 (141). Марта Костюк (Украина) – 460
145 (144). Ангелина Калинина (Украина) – 436