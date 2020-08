Маэстро – 39! И вот 39 главных фактов карьеры Федерера

20 титулов Большого шлема, статус самого высокооплачиваемого теннисиста всех времен и народов и бесчисленное количество всевозможных рекордов – Роджер Федерер давно вышел за пределы спорта и стал заметной фигурой в массовой культуре.

Ниже 39 доказательств того, что Роджер Федерер – величайший из людей, когда-либо бравших в руку теннисную ракетку.

39. Комбинированное количество побед Федерера против Новака Джоковича (23) и Рафаэля Надаля (16)

38. Именно столько раз Роджер Федерер становился обладателем наград АТР: Теннисист года по версии АТР (2004-2007, 2009), Награда Артура Эша за человечность и благотворительность (2006, 2013), Камбэк года (2017), Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру (2004-2009, 2011-2017) и выбор фанатов (2003-2019).

37. В 37-летнем возрасте Роджер Федерер в Дубае на Dubai Duty Free Tennis выиграл свой 100-й титул на уровне АТР. Швейцарец стал вторым теннисистом в истории после Джимми Коннорса, которому удалось достичь отметки в 100 одиночных титулов.

36. В возрасте 36 лет Роджер Федерер в июне 2018 года в последний раз стал лидером рейтинга АТР, что позволило швейцарцу войти в историю мужского тенниса в статусе самой возрастной первой ракетки мира.

35. Федерер дважды в карьере выигрывал на своей подаче рекордные в истории 35 очков подряд – в 2018 году на Уимблдоне в матче с Лукашем Лацко и на US Open-2007 в поединке с Фелисиано Лопесом.

34. Комбинированное количество побед Федерера в матчах с двумя бывшими игроками топ-10 – Давидом Феррером (17-0) и Михаилом Южным (17-0).

33. Именно столько побед не хватает Федереру, чтобы превзойти рекордный в истории показатель Джимми Коннорса (1274 выигранных матча).

32. Именно столько раз Федерер выиграл 5-сетовых матчей на Мастерсах, турнирах Большого шлема и Олимпийских играх.

31. Количество выигранных Федерером турниров в 19 странах мира.

30. С US Open 2003 года по Australian Open-2011 Федерер на 30 Шлемах подряд входил в топ-2 посева.

29. Всего столько дней понадобилось Федереру, чтобы в 2004 году взять титулы на трех различных покрытиях – на траве (Уимблдон), грунте (Гштаад) и харде (Торонто).

28. Количество титулов Федерера на Мастерсах. Чаще швейцарца на турнирах этой категории побеждали только Рафаэль Надаль (35) и Новак Джокович (34).

27. На Шлемах Федерер дважды в карьере выигрывал по 27 матчей подряд. Оба раза серии швейцарца на Ролан Гаррос 2006 и 2007 годов прерывал Рафаэль Надаль.

26. Количество титулов Федерера в закрытых помещениях. Швейцарец лидирует среди действующих теннисистов, опережая Энди Маррея на 9 побед.

25. В 25-летнем возрасте Федерер в четвертьфинале Мастерса в Монте-Карло в 2007 году оформил свою 500-ю победу на уровне АТР-тура.

24. Именно столько финалов подряд выиграл Федерер с 2003 по 2005 года.

23. С Уимблдона 2004 года по Australian Open 2010-го Федерер на турнирах Большого шлема 23 раза подряд доходил как минимум до полуфинала.

22. Именно столько лет прошло с момента первой победы Федерера на турнире АТР. Это случилось в Тулузе в 1998 году в матче с Гийомом Рау.

21. В 21-летнем возрасте Федерер в 2003 году выиграл Уимблдон и открыл счет своим победам на турнирах Большого шлема.

20. Количество титулов Федерера на мэйджорах: 8 – Уимблдон, 6 – Australian Open, 5 – US Open, 1 – Ролан Гаррос.

19. Количество титулов Федерера на траве. Пит Сампрас позади швейцарца на 9 титулов.

18. В 18-летнем возрасте Федерер в Марселе в 2000 году впервые дошел до финала на турнире АТР, проиграв в матче за титул Марку Россе.

17. Под этим номером посева Федерер возобновил карьеру на Australian Open в 2017 году после операции на колене и выиграл титул после эпичной победы в финале над Рафаэлем Надалем.

16. Именно столько раз Федерер за сезон выигрывал как минимум 50 матчей. Разумеется, это рекорд в истории АТР-тура.

15. Всего 15 поражений Федерер потерпел во время своего доминирования в туре с 2004 по 2006 года. За этот период швейцарец выиграл 262 матча.

14. Количество лет подряд, которые Федерер провел в топ-10 рейтинга АТР – с 2002 по 2016 года.

13. Столько побед Федерер добыл в своем первом полноценном сезоне в АТР-туре в 1999 году.

12. В 2006 году Федерер взял рекордные в карьере 12 титулов. В тот год Роджер выиграл Australian Open, Уимблдон и US Open, а также четыре раза побеждал на Мастерсах.

11. Количество поражений Федерера на турнирах Большого шлема. Чаще всех швейцарца огорчал Рафаэль Надаль – 6 раз.

10. С Уимблдона 2005 года по US Open 2007 Федерер на 10 Шлемах подряд доходил до финала. За этот период швейцарец взял 8 титулов и проиграл только одному человеку – все тому же Надалю на Ролан Гаррос.

9. У Федерера как минимум по 9 титулов на харде, траве и грунте. Только Джимми Коннорс добивался подобного.

8. Количество титулов Федерера на Уимблдоне. Кроме того, именно в 8-летнем возрасте Роджер зачал заниматься теннисом.

7. Федерер выиграл первые 7 финалов на турнирах Большого шлема, пока в 2006 году на Ролан Гаррос не столкнулся с Рафаэлем Надалем.

6. Количество титулов Федерера на Итоговом турнире. Позади Роджера Иван Лендл, Новак Джокович и Пит Сампрас – по 5 побед.

5. Федерер 5 раз уходил в отпуск в ранге первой ракетки мира – 2004-2007 и 2009.

4. У Федерера и его жены Мирки четверо детей – близняшки Мила Роуз и Шарлен Рива (родились 23 июля 2009 года) и Лео и Леннарт (6 мая 2014).

3. Федерер трижды в карьере за сезон выигрывал по три титула Большого шлема – в 2004, 2006 и 2007 годах. У этого достижения нет аналогов в истории тенниса.

2. На двух турнирах Федерер выиграл по 10 титулов – в Галле на траве и в Базеле на закрытом харде.

1. В статусе первой ракетки мира Федерер провел рекордные в истории тенниса 310 недель.