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Ястремская снялась с турнира в Праге
Вторая ракетка Украины не выступит в столице Чехии.
Даяна Ястремская не выступит в Праге из-за проблем с зубами. Именно такая причина указана в официальной сетке турнира.
На старте Prague Open Ястремская должна была сыграть с румынкой Ириной-Камелией Бегу.
На прошлой неделе Ястремская возобновила сезон на грунтовом турнире в Палермо. В Италии Даяна, не реализовав два матч-бола, драматично проиграла Камиле Джорджи в 1/4 финала.
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