Ястремская снялась с турнира в Праге

Даяна Ястремская не выступит в Праге из-за проблем с зубами. Именно такая причина указана в официальной сетке турнира.

На старте Prague Open Ястремская должна была сыграть с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

На прошлой неделе Ястремская возобновила сезон на грунтовом турнире в Палермо. В Италии Даяна, не реализовав два матч-бола, драматично проиграла Камиле Джорджи в 1/4 финала.