  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская снялась с турнира в Праге
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская снялась с турнира в Праге

Теннис
(2 голосов)

Вторая ракетка Украины не выступит в столице Чехии.

Ястремская снялась с турнира в Праге
Новина українською

Даяна Ястремская не выступит в Праге из-за проблем с зубами. Именно такая причина указана в официальной сетке турнира.

На старте Prague Open Ястремская должна была сыграть с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

На прошлой неделе Ястремская возобновила сезон на грунтовом турнире в Палермо. В Италии Даяна, не реализовав два матч-бола, драматично проиграла Камиле Джорджи в 1/4 финала.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк с разгромной победой вышла в основную сетку турнира в Праге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...