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Пустовой: Остаюсь в Барселоне на следующий сезон

Теннис
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Центровой сборной Украины прояснил свое будущее.

Пустовой: Остаюсь в Барселоне на следующий сезон
Новина українською

Артем Пустовой в сезоне 2019-2020 получал минимальную игровую практику. Воспитанник Химика во всех турнирах в составе Барселоны провел всего 6 матчей (47 минут), набирая в среднем за игру по 4,5 очка и 2,1 подбора.

На фоне смены в Барселоне главного тренера в испанской прессе появились слухи, что Пустовой может перебраться в Валенсию. Артем опроверг эту информацию.

"Я остаюсь в Барселоне на следующий сезон. У меня были варианты в других клубах среднего уровня, но никто жестко переговоры не вел, так как у меня есть контракт с Барсой на следующий сезон и клуб категорически не хочет меня отпускать", - сказал украинец.

Артем Пустовой перебрался в Барселону в июле 2018 года. С тех пор он провел 21 матч в чемпионате Испании и 10 раз выходил на площадку в Евролиге.

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В статье: Артем Пустовой БК Барселона
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