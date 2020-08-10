Цуренко прорвалась в основную сетку в Праге

В финале квалификации Prague Open Леся Цуренко за 2 часа и 34 минуты на двух тайбрейках (7:6, 7:6) разобралась с полячкой Магдаленой Фреш, которая в рейтинге WTA стоит на 174-й позиции.

Цуренко в первом сете при счете 5:4 упустила двойной сет-бол на своей подаче, затем в 12-м гейме и на тайбрейке отыграла пять сет-болов.

Во второй партии Леся сделала четыре обратных брейка и легко добила Фреш на тайбрейке.

Леся Цуренко станет второй украинкой в основной сетке в Праге. Ранее через квалификацию на турнир WTA International прошла Марта Костюк.