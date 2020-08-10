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Надаль - о US Open: Я уважаю все решения, но сейчас сложно сказать, как поступить правильно

Теннис
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Рафа отказался от участия в этом турнире

Надаль - о US Open: Я уважаю все решения, но сейчас сложно сказать, как поступить правильно
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19-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение сняться с US Open, действующим чемпионом которого он является.

"Я не тот человек, который может судить, является это решение мудрым или нет. Я уважаю проделанную работу и позитивный настрой ATP и USTA, стремящихся вернуть теннис. Я также уважаю других игроков, которые решили отправиться в США. У них, например, могут быть другие ситуации, и они хотят заработать деньги. Я уважаю все решения, но сейчас сложно сказать, как поступить правильно", — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Открытый чемпионат США стартует 31 августа.

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В статье: Рафаэль Надаль
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