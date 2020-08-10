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Организаторы турнира в Праге изменили посев после снятия Ястремской
Украинка снялась из-за проблем с зубами
Организаторы турнира WTA в Праге изменили посев участниц. Это произошло после того, как стало известно о снятии с турнира украинки Даяны Ястремской. Она отказалась участвовать из-за проблем с зубами.
Пока окончательная сетка турнира ещё неизвестна. В Праге квалификация прерывалась из-за дождя. Пока определились три обладательницы путёвок в основную сетку, осталось определить ещё одну. Кроме того после завершения квалификации определятся два лаки-лузера.
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