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Организаторы турнира в Праге изменили посев после снятия Ястремской

Теннис
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Украинка снялась из-за проблем с зубами

Организаторы турнира в Праге изменили посев после снятия Ястремской
Новина українською

Организаторы турнира WTA в Праге изменили посев участниц. Это произошло после того, как стало известно о снятии с турнира украинки Даяны Ястремской. Она отказалась участвовать из-за проблем с зубами.

Пока окончательная сетка турнира ещё неизвестна. В Праге квалификация прерывалась из-за дождя. Пока определились три обладательницы путёвок в основную сетку, осталось определить ещё одну. Кроме того после завершения квалификации определятся два лаки-лузера.

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В статье: Даяна Ястремская
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