Организаторы турнира в Праге изменили посев после снятия Ястремской

Организаторы турнира WTA в Праге изменили посев участниц. Это произошло после того, как стало известно о снятии с турнира украинки Даяны Ястремской. Она отказалась участвовать из-за проблем с зубами.

Пока окончательная сетка турнира ещё неизвестна. В Праге квалификация прерывалась из-за дождя. Пока определились три обладательницы путёвок в основную сетку, осталось определить ещё одну. Кроме того после завершения квалификации определятся два лаки-лузера.