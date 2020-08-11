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Цуренко сыграет с румынской теннисисткой во втором круге турнира в Чехии

Теннис
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Соревнования закончатся 16 августа

Цуренко сыграет с румынской теннисисткой во втором круге турнира в Чехии
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Ана Богдан успешно стартовала на турнире WTA в столице Чехии.

Prague Open. Прага, Чехия. Одиночный разряд

Первый круг

Ана Богдан (Румыния) - Сторм Сандерс (Австралия, LL) 6:1, 6:1

92-й номер рейтинга одержала победу в своём первом матче после возобновления сезона.

За место в четвертьфинале румынка будет бороться с Лесей Цуренко, которая сегодня обыграла пятую сеяную Екатерину Александрову. В 2011 году Богдан провела единственную встречу с украинкой на 25-тысячнике ITF в Турции, где сильнее оказалась наша теннисистка.

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В статье: Леся Цуренко
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