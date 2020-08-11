Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цуренко сыграет с румынской теннисисткой во втором круге турнира в Чехии
Соревнования закончатся 16 августа
Ана Богдан успешно стартовала на турнире WTA в столице Чехии.
Prague Open. Прага, Чехия. Одиночный разряд
Первый круг
Ана Богдан (Румыния) - Сторм Сандерс (Австралия, LL) 6:1, 6:1
92-й номер рейтинга одержала победу в своём первом матче после возобновления сезона.
За место в четвертьфинале румынка будет бороться с Лесей Цуренко, которая сегодня обыграла пятую сеяную Екатерину Александрову. В 2011 году Богдан провела единственную встречу с украинкой на 25-тысячнике ITF в Турции, где сильнее оказалась наша теннисистка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...