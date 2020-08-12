Цуренко снялась с турнира в Праге

Сегодня в 14:00 по киевскому времени Леся Цуренко во втором раунде грунтового турнира WTA International в столице Чехии должна была сыграть с румынкой Аной Богдан.

Экс-первая ракетка Украины отказалась от продолжения борьбы на турнире. Причина на данный момент неизвестна.

Матч с Богдан для Цуренко должен был стать пятым за последние 5 дней. Ранее Леся выиграла три матча в квалификации, а в основной сетке отметилась победой над пятой ракеткой турнира Екатериной Александровой.

Леся Цуренко была последней представительницей Украины в Праге. Даяна Ястремская снялась с турнира еще до первого матча, а Марта Костюк накануне в первом круге в трех сетах драматично проиграла Камиле Джорджи.