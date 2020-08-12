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Цуренко покинула Прагу из-за проблем с ребром
Стало известно, почему украинка снялась с турнира WTA.
Леся Цуренко во втором раунде турнира в Праге должна была сыграть с румынкой Аной Богдан. Киевлянка не вышла на матч и снялась с Prague Open.
"Причина отказа та же, что и была в Палермо – это проблемы с левым ребром. По ходу турнира ребро меня не беспокоило, но сегодня утром эта проблема вернулась во время разминки", - сказала Цуренко.
Четыре победы в столице Чехии принесли Цуренко 3150 долларов призовых и 48 очков в рейтинг WTA.
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Источник:Большой теннис Украины
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