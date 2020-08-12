Участников Australian Open не будут помещать на карантин перед турниром

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили рассказал об условиях, в которых планируется провести турнир в 2021 году. По его словам, в стране организуют пять "пузырей", в которых будут базироваться игроки. Такие меры предосторожности будут предприняты в связи с пандемией коронавируса.

"Мы откроем наши „био-пузыри“ в начале декабря, игроки смогут прибыть в любое время. Когда они приедут, то не будут находиться в отеле 14 дней, как значится в нынешних рекомендациях. Благодаря „био-пузырям“ мы будем освобождены от этого.

Каждый год мы говорим, что Australian Open — это "счастливый турнир „Большого шлема“, но теперь мы добавляем, что это ещё и безопасный турнир", — цитирует Тили Reuters.

"Пузыри», в которых будут находиться игроки, откроют в Перте, Брисбене, Сиднее, Аделаиде и Мельбурне.