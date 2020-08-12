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Винус Уильямс: Очень хотелось, чтобы мне выпал матч с Сереной

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Также Винус рассказала о матче с Азаренко

Винус Уильямс: Очень хотелось, чтобы мне выпал матч с Сереной
Новина українською

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала победу в матче с Викторией Азаренко из Беларуси на старте турнира в Лексингтоне со счётом 6:3, 6:2.

"Если честно, очень сложно возвращаться после стольких месяцев перерыва и играть хорошо. На тренировках ты в основном отлично выполняешь удары, но приходит игра — и получается совсем не так. Думаю, мы обе просто надеялись сыграть хорошо. Думаю, у нас получилось.

Подача — самый важный удар в теннисе. Если она идёт, то ты получаешь преимущество. Сегодня подача у меня работала. Первая подача в матче с Викторией очень помогает. Вика невероятно играет на приёме. Если выполняешь слишком много вторых подач в матче с ней — берегись. Так что мне пришлось провести идеальный матч", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

Следующей соперницей Винус будет её сестра Серена.

"Одна чемпионка турниров „Большого шлема“ и бывшая первая ракетка мира, теперь другая. Мне досталась непростая сетка. Но это идеально, потому что я уже целую вечность не играла и хочу противостоять лучшим. Я хотела, чтобы мне попалась Серена, так и получилось", — сказала Винус.

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В статье: Серена Уильямс Винус Уильямс
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