Осака: Мне стыдно выступать в миксте

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", японская теннисистка Наоми Осака призналась, что хотела бы попробовать свои силы в смешанном парном разряде, но стесняется возможной неудачи.

"Я хотела бы начать играть в миксте, но я очень плоха в паре, поэтому просто извинялась бы. Мне всё время было бы стыдно", — написала Осака в своём "твиттере".

В конце июля стало известно, что бывшая первая ракетка мира подтвердила участие в Открытом чемпионате США 2020 года. Ранее в СМИ появилась информация, что чемпионка US Open 2018 года не планирует выступать в Нью-Йорке в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.

Старт Открытого чемпионата США намечен на 31 августа. Действующей чемпионкой является канадка Бьянка Андрееску.