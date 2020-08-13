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ATP проведет 12 турниров осенью в 2020 году

Теннис
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Первые стартуют в конце августа

ATP проведет 12 турниров осенью в 2020 году
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ATP подготовила календарь турниров на оставшуюся часть сезона. Первый "Мастерс" пройдет 22 августа в Цинциннати. Напомним, что он пройдет в Нью-Йорке.

22 августа стартует "Мастерс" в Цинциннати, перенесенный в Нью-Йорк.

31 августа – US Open.

7 сентября – турнир ATP 250 в Китцбюэле.

14 сентября – "Мастерс" в Риме.

21 сентября – турнир ATP 500 в Гамбурге.

27 сентября – "Ролан Гаррос".

12 октября – турнир ATP 500 в Санкт-Петербурге.

19 октября – турниры ATP 250 в Антверпене и Москве.

26 октября – турнир ATP 500 в Вене.

2 ноября – "Мастерс" в Париже.

9 ноября – турнир ATP 250 в Софии.

15 ноября – итоговый турнир в Лондоне.

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В статье: ATP
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