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ATP проведет 12 турниров осенью в 2020 году
Первые стартуют в конце августа
ATP подготовила календарь турниров на оставшуюся часть сезона. Первый "Мастерс" пройдет 22 августа в Цинциннати. Напомним, что он пройдет в Нью-Йорке.
22 августа стартует "Мастерс" в Цинциннати, перенесенный в Нью-Йорк.
31 августа – US Open.
7 сентября – турнир ATP 250 в Китцбюэле.
14 сентября – "Мастерс" в Риме.
21 сентября – турнир ATP 500 в Гамбурге.
27 сентября – "Ролан Гаррос".
12 октября – турнир ATP 500 в Санкт-Петербурге.
19 октября – турниры ATP 250 в Антверпене и Москве.
26 октября – турнир ATP 500 в Вене.
2 ноября – "Мастерс" в Париже.
9 ноября – турнир ATP 250 в Софии.
15 ноября – итоговый турнир в Лондоне.