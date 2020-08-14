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Лексингтон. Серена Уильямс в волевом стиле обыграла сестру

Теннис
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Битва двух легендарных американских сестер завершилась победой лидера посева.

Лексингтон. Серена Уильямс в волевом стиле обыграла сестру
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31-й очный матч между сестрами Уильямс на турнире WTA International в Лексингтоне затянулся на 2 часа и 21 минуту и завершился победой Серены в трех партиях – 3:6, 6:3, 6:4.

В решающем сете Винус вела 4:2, но Серена закрыла матч серией из четырех выигранных геймов подряд.

На счету первой сеяной 14 эйсов, 6 двойных ошибок, 5 брейков и 3 проигранных гейма на своей подаче.

Серена Уильямс вышла в четвертьфинал, где ее ждет матч со 116-й ракеткой мира Шелби Роджерс, которая во втором круге преградила путь Лейле Анни Фернандес (6:2, 7:5).

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В статье: Серена Уильямс Винус Уильямс
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