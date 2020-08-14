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На US Open впервые за 17 лет не будет действующих чемпионов
Нас ждет уникальный турнир.
Накануне прошлогодняя чемпионка Открытого чемпионата США Бьянка Андрееску объявила, что не приедет в Нью-Йорк на защиту титула. Ранее от участия в US Open отказался и Рафаэль Надаль, который в прошлом году в финале американского Шлема в пяти сетах обыграл Даниила Медведева.
Таким образом, всего в третий раз в истории на US Open не выступят действующие чемпионы. Последний аналогичный случай был зафиксирован в 2003 году, когда в Нью-Йорке не смогли сыграть Пит Сампрас и Серена Уильямс.
With the ???????? Rafael Nadal and ???????? Bianca Andreescu withdrawals, for the 3rd time at the @usopen in Open Era, no singles, men's and women's, defending champion will defend the title (4th in the Slams) pic.twitter.com/EGzGczLpug— TennisMyLife (@TennisMyLife68) August 13, 2020
US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. Из-за пандемии коронавируса турнир в Нью-Йорке состоится при пустых трибунах.