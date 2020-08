На US Open впервые за 17 лет не будет действующих чемпионов

Накануне прошлогодняя чемпионка Открытого чемпионата США Бьянка Андрееску объявила, что не приедет в Нью-Йорк на защиту титула. Ранее от участия в US Open отказался и Рафаэль Надаль, который в прошлом году в финале американского Шлема в пяти сетах обыграл Даниила Медведева.

Таким образом, всего в третий раз в истории на US Open не выступят действующие чемпионы. Последний аналогичный случай был зафиксирован в 2003 году, когда в Нью-Йорке не смогли сыграть Пит Сампрас и Серена Уильямс.

With the ???????? Rafael Nadal and ???????? Bianca Andreescu withdrawals, for the 3rd time at the @usopen in Open Era, no singles, men's and women's, defending champion will defend the title (4th in the Slams) pic.twitter.com/EGzGczLpug