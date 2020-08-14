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На US Open впервые за 17 лет не будет действующих чемпионов

Теннис
(3 голосов)

Нас ждет уникальный турнир.

На US Open впервые за 17 лет не будет действующих чемпионов
Новина українською

Накануне прошлогодняя чемпионка Открытого чемпионата США Бьянка Андрееску объявила, что не приедет в Нью-Йорк на защиту титула. Ранее от участия в US Open отказался и Рафаэль Надаль, который в прошлом году в финале американского Шлема в пяти сетах обыграл Даниила Медведева.

Таким образом, всего в третий раз в истории на US Open не выступят действующие чемпионы. Последний аналогичный случай был зафиксирован в 2003 году, когда в Нью-Йорке не смогли сыграть Пит Сампрас и Серена Уильямс.

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. Из-за пандемии коронавируса турнир в Нью-Йорке состоится при пустых трибунах.

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В статье: Рафаэль Надаль Бьянка Андрееску US Open-2020
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