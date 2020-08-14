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Организаторы турнира в Риме подтвердили перенос соревнований на неделю
Они пройдут 14 августа
Организаторы "Мастерса" в Риме (Италия) официально подтвердили перенос соревнований на неделю. Соревнования в календаре заняли место отменённого "Мастерса" в Мадрида (Испания) и пройдут сразу после Открытого чемпионата США.
"Объявление о новых датах! Турнир в Риме пройдёт с 14 по 21 сентября на кортах „Форо Италико“, — говорится в аккаунте турнира в "Твиттере".
Вчера, 13 августа, появилась информация о том, что турнир в Санкт-Петербурге в обновлённом календаре ATP повысил статус до ATP 500. Изменены также сроки проведения турнира.