  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Итоговый турнир АТР пройдет при закрытых трибунах
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итоговый турнир АТР пройдет при закрытых трибунах

Теннис
(1 голосов)

А если и будут заполнены, то частично

Итоговый турнир АТР пройдет при закрытых трибунах
Новина українською

Матчи Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) пройдут без зрителей, сообщает Sky Sports. По информации издания, стадионы если и будут заполнены, то лишь частично, да и то в случае соответствующего распоряжения британских властей.

Сегодня стало известно о досрочной квалификации на ATP Finals трёх игроков — Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Доминика Тима.

Другими претендентами на попадание на ATP Finals являются Роджер Федерер (Швейцария, досрочно завершил сезон), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Гаэль Монфис (Франция), Маттео Берреттини (Италия), Давид Гоффен (Бельгия), Фабио Фоньини (Италия).

Определилась и первая пара, которая сыграет на ATP Finals. Это действующие чемпионы Открытого чемпионата Австралии Раджив Рам (США) и Джо Солсбери (Великобритания).

Итоговый турнир АТР, действующим победителем которого является Циципас, пройдёт с 15 по 22 ноября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Итоговый турнир АТР
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...