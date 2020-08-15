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Королева прыжков: Элина Свитолина поделилась с болельщиками смешным фото с отдыха

Теннис
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Украинка с чувством юмора

Королева прыжков: Элина Свитолина поделилась с болельщиками смешным фото с отдыха
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась со своими болельщиками фото с отдыха. Наша спортсменка показала мастер-класс по прыжкам в воду. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Королева прыжков: Элина Свитолина поделилась с болельщиками смешным фото с отдыха - изображение 1

Напомним, что ранее Магучих и Левченко поделились фото с Монако.

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В статье: Элина Свитолина
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