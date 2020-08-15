Королева прыжков: Элина Свитолина поделилась с болельщиками смешным фото с отдыха

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась со своими болельщиками фото с отдыха. Наша спортсменка показала мастер-класс по прыжкам в воду. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Магучих и Левченко поделились фото с Монако.