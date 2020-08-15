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Серена Уильямс: Приятно осознавать, что можешь намного больше

Теннис
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Комментарий легендарной американки

Серена Уильямс: Приятно осознавать, что можешь намного больше
UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, мировая легенда Серена Уильямс прокомментировала ранний вылет (1/4 финала) на турнире в Лексингтоне (США). Ее слова цитирует Essentially Sport:

"Для меня это отличный опыт. Главное, что я поняла - мой предел гораздо выше. Приятно осознавать, что можешь намного больше. Могла победить в двух партиях, но сама создала себе проблемы. Допустила слишком много невынужденных ошибок. Поединок получился очень непростым. В третьем сете Шелби отлично подавала и грамотно использовала мои ошибки" - сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась смешным фото с отдыха.

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В статье: Серена Уильямс
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