Серена Уильямс: Приятно осознавать, что можешь намного больше

Американская теннисистка, мировая легенда Серена Уильямс прокомментировала ранний вылет (1/4 финала) на турнире в Лексингтоне (США). Ее слова цитирует Essentially Sport:

"Для меня это отличный опыт. Главное, что я поняла - мой предел гораздо выше. Приятно осознавать, что можешь намного больше. Могла победить в двух партиях, но сама создала себе проблемы. Допустила слишком много невынужденных ошибок. Поединок получился очень непростым. В третьем сете Шелби отлично подавала и грамотно использовала мои ошибки" - сказала она.