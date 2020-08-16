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Волшебная: Марта Костюк поделилась невероятным фото из Сицилии
Украинка непревзойденная
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №140) поделилась со своими фанатами новым фото. Наша спортсменка отдыхает на Сицилии. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Давайте поговорим в темноте"
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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