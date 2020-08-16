  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Волшебная: Марта Костюк поделилась невероятным фото из Сицилии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волшебная: Марта Костюк поделилась невероятным фото из Сицилии

Теннис
(1 голосов)

Украинка непревзойденная

Волшебная: Марта Костюк поделилась невероятным фото из Сицилии
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №140) поделилась со своими фанатами новым фото. Наша спортсменка отдыхает на Сицилии. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Давайте поговорим в темноте"

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась смешным фото с отдыха.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...