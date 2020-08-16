Тренер Симоны Халеп: Неизвестно, как поступит моя подопечная по отношению к US Open

Тренер румынской теннисистки Симоны Халеп (WTA №2) Дарен Кейхил рассказал о планах своей подопечной.

"Посмотрим на это так: с US Open снимается больше женщин, чем мужчин, думаю, от участия отказались уже 17 теннисисток ТОП-100. Неизвестно, как поступит Симона Халеп, сегодня она играет в финале в Праге. Моя интуиция подсказывает, что она не очень хочет ехать в Нью-Йорк, нужно подождать еще день, чтобы понять, как все сложится.

Но в мужской сетке снялись только девять игроков ТОП-100, и обычно на "Больших шлемах" не играют 9-10 из них. Так, не приедет Надаль, это большая потеря, но будет Джокович, и если вспомнить, то в 2016-м, 2017-м была куча турниров, где не выступали Надаль, Федерер, Вавринка, Дель Потро, Раонич, Нисикори, Маррей, Чилич . Многие игроки пропускали крупные турниры, и турниры все равно проводились.

У турнира будут чемпионы, он состоится, и время покажет, что эти результаты будут учитываться" - сказал он.