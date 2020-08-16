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Стаховский проиграл теннисисту из третьей сотни на старте турнира в Праге
Нащупали дно?
Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №169) в первом круге турнира в Праге (Чехия) проиграл 19-летнему местному мальчишке, 256-ой ракетке мира Томашу Махачу.
Prague Open
Прага, Чехия
15 - 22 августа 2020
Призовой фонд:137,5 тыс. долларов
1-й раунд
Сергей Стаховский (АТР №169) - Томаш Махач (АТР №256)
0-2 (5:7; 2:6)
Напомним, что ранее Марта Костюк
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