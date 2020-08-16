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WTA. Прага. Халеп в финале турнира побеждает Мертенс и забирает титул

Теннис
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Румынка на высоте

WTA. Прага. Халеп в финале турнира побеждает Мертенс и забирает титул
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Румынская теннисистка, вторая ракетка мира Симона Халеп побеждает в финале турнира в Праге (Чехия). В решающем матче она одолела представительницу Бельгии Элиз Мертенс (WTA №23).

Prague Open - International

Прага, Чехия

10-16 августа

Грунт

Призовой фонд: 225 тыс. долл.

Финал

Элиз Мертенс (WTA №23) - Симона Халеп (WTA №2)

0-2 (2-6; 5-7)

Напомним, что ранее Сергей Стаховский уступил на старте турнира в Праге.

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В статье: Симона Халеп Элис Мертенс
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