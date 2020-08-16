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WTA. Прага. Халеп в финале турнира побеждает Мертенс и забирает титул
Румынка на высоте
Румынская теннисистка, вторая ракетка мира Симона Халеп побеждает в финале турнира в Праге (Чехия). В решающем матче она одолела представительницу Бельгии Элиз Мертенс (WTA №23).
Prague Open - International
Прага, Чехия
10-16 августа
Грунт
Призовой фонд: 225 тыс. долл.
Финал
Элиз Мертенс (WTA №23) - Симона Халеп (WTA №2)
0-2 (2-6; 5-7)
Напомним, что ранее Сергей Стаховский
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