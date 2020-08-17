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Первая ракетка Швейцарии снялась с US Open

Теннис
(1 голосов)

Еще одна большая потеря для турнира.

Первая ракетка Швейцарии снялась с US Open
Новина українською

Восьмая ракетка мира Белинда Бенчич в Твиттере официально объявила о пропуске US Open. Теннисистка вернется на корт в сентябре на крупном грунтовом турнире в Риме.

Помимо Бенчич среди теннисисток топ-10 в этом году в Нью-Йорке не выступят Эшли Барти, Бьянка Андрееску, Кики Бертенс и Элина Свитолина. Ожидается, что этот список вскоре пополнит и Симона Халеп.

Белинда Бенчич в прошлом году на US Open впервые дошла до полуфинала, уступив будущей чемпионке турнира Бьянке Андрееску.

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В статье: Белинда Бенчич US Open-2020
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