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Первая ракетка Швейцарии снялась с US Open
Еще одна большая потеря для турнира.
Восьмая ракетка мира Белинда Бенчич в Твиттере официально объявила о пропуске US Open. Теннисистка вернется на корт в сентябре на крупном грунтовом турнире в Риме.
August 15, 2020
Помимо Бенчич среди теннисисток топ-10 в этом году в Нью-Йорке не выступят Эшли Барти, Бьянка Андрееску, Кики Бертенс и Элина Свитолина. Ожидается, что этот список вскоре пополнит и Симона Халеп.
Белинда Бенчич в прошлом году на US Open впервые дошла до полуфинала, уступив будущей чемпионке турнира Бьянке Андрееску.
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