Лучший теннисист Азии подхватил коронавирус

О положительном тесте на коронавирус Нисикори сообщил на своем официальном сайте. Японец отметил, что чувствует себя хорошо, но при этом у него есть легкие симптомы COVID-19.

Нисикори в пятницу во Флориде сдаст повторный тест на коронавирус. От его результатов зависит, сможет ли японец сыграть на US Open.

Нисикори гарантированно пропустит перенесенный в Нью-Йорк Мастерс в Цинциннати. Турнир АТР-1000 начнется 22 августа.

Нисикори в последний раз выходил на корт в августе 2019 года, когда в третьем раунде US Open проиграл Алексу де Минауру.

В актуальном рейтинге АТР Кеи Нисикори занимает 31-е место.