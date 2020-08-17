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Лучший теннисист Азии подхватил коронавирус

Теннис
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Кеи Нисикори стал жертвой пандемии.

Лучший теннисист Азии подхватил коронавирус
Новина українською

О положительном тесте на коронавирус Нисикори сообщил на своем официальном сайте. Японец отметил, что чувствует себя хорошо, но при этом у него есть легкие симптомы COVID-19.

Нисикори в пятницу во Флориде сдаст повторный тест на коронавирус. От его результатов зависит, сможет ли японец сыграть на US Open.

Нисикори гарантированно пропустит перенесенный в Нью-Йорк Мастерс в Цинциннати. Турнир АТР-1000 начнется 22 августа.

Нисикори в последний раз выходил на корт в августе 2019 года, когда в третьем раунде US Open проиграл Алексу де Минауру.

В актуальном рейтинге АТР Кеи Нисикори занимает 31-е место.

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В статье: Кеи Нисикори коронавирус
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