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Теннисистки возглавляют рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Теннис
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Такой рейтинг опубликовал журнал Forbes

Теннисистки возглавляют рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Новина українською

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В топ-10, девять спортсменок являются теннисистками.

Первое место в рейтинге занимает японка Наоми Осака. Она в общей сложности заработала $ 37 млн, из которых $ 34 млн — деньги, полученные от рекламы. Далее располагаются Серена Уильямс, Эшли Барти и Симона Халеп.

В топ-10 списка Forbes среди спортсменок попала лишь одна представительница другого вида спорта. 10-е место заняла футболистка Алекс Морган.

Самые высокооплачиваемые спортсменки (Forbes)

1. Наоми Осака (Япония) – $ 37,4 млн ($ 3,4 млн – призовые, $ 34 млн – контракты);
2. Серена Уильямс (США) – $ 36 млн ($ 4 млн – призовые, $ 32 млн – контракты);
3. Эшли Барти (Австрия) – $ 13,1 млн ($ 10,1 млн – призовые, $ 3 млн – контракты);
4. Симона Халеп (Румыния) – $ 10,9 млн ($ 6,9 млн – призовые, $ 4 млн – контракты);
5. Бьянка Андрееску (Канада) – $ 8,9 млн ($ 4,9 млн – призовые, $ 4 млн – контракты);
6. Гарбинье Мугуруса (Испания) – $ 6,6 млн ($ 2,1 млн – призовые, $ 4,5 млн – контракты);
7. Элина Свитолина (Украина) – $ 6,4 млн ($ 5,4 млн – призовые, $ 1 млн – контракты);
8. София Кенин (США) – $ 5,8 млн ($ 4,8 млн – призовые, $ 1 млн – контракты);
9. Анжелика Кербер (Германия) – $ 5,3 млн ($ 1,3 млн – призовые, $ 4 млн – контракты);
10. Алекс Морган (США, футбол) — $ 4,6 млн ($ 0,4 млн – призовые/зарплата, $ 4,2 млн – контракты).

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В статье: Симона Халеп Серена Уильямс Наоми Осака Эшли Барти
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