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Цуренко попала в основную сетку US Open из-за отказа соперниц
В украинки появился шанс
Леся Цуренко (№131 WTA) попала в стартовый список игроков на американском "мэйджоре" после того, как стало известно, что в Нью-Йорке не сыграет австралийка Присцилла Хон.
В прошлом году Цуренко не выступала на US Open, а в 2018 году установила на кортах Открытого чемпионата США свой личный рекорд – четвертьфинал на турнирах Grand Slam (проиграла будущей победительнице Наоми Осаке).
После следующего снятия одной из теннисисток основного списка в число участниц US Open попадёт Марта Костюк (№137).
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Источник:Большой теннис Украины
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