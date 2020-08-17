Цуренко попала в основную сетку US Open из-за отказа соперниц

Леся Цуренко (№131 WTA) попала в стартовый список игроков на американском "мэйджоре" после того, как стало известно, что в Нью-Йорке не сыграет австралийка Присцилла Хон.

В прошлом году Цуренко не выступала на US Open, а в 2018 году установила на кортах Открытого чемпионата США свой личный рекорд – четвертьфинал на турнирах Grand Slam (проиграла будущей победительнице Наоми Осаке).

После следующего снятия одной из теннисисток основного списка в число участниц US Open попадёт Марта Костюк (№137).