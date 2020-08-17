  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Цуренко попала в основную сетку US Open из-за отказа соперниц
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цуренко попала в основную сетку US Open из-за отказа соперниц

Теннис
(1 голосов)

В украинки появился шанс

Цуренко попала в основную сетку US Open из-за отказа соперниц
Новина українською

Леся Цуренко (№131 WTA) попала в стартовый список игроков на американском "мэйджоре" после того, как стало известно, что в Нью-Йорке не сыграет австралийка Присцилла Хон.

В прошлом году Цуренко не выступала на US Open, а в 2018 году установила на кортах Открытого чемпионата США свой личный рекорд – четвертьфинал на турнирах Grand Slam (проиграла будущей победительнице Наоми Осаке).

После следующего снятия одной из теннисисток основного списка в число участниц US Open попадёт Марта Костюк (№137).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...