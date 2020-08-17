Мугуруса снялась с турнира в Цинциннати

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса снялась с турнира серии "Мастерс" Western & Sothern Open, который традиционно проходит в Цинциннати, но в 2020 году был перенесён в Нью-Йорк. Мугуруса призналась, что испытывает дискомфорт в ноге. Тем не менее, испанка надеется сыграть на US Open, который состоится после "Мастерса".

"После рекомендаций медиков я решила сняться с Western & Southern Open из-за дискомфорта в лодыжке левой ноги. Я надеюсь, что мне станет лучше и у меня будет возможность сыграть на US Open. Я действительно хочу вернуться и вновь играть, хочу сделать это в Нью-Йорке. Знаю, что WTA и USTA предприняли колоссальные усилия, чтобы организовать для нас турнир. Я буду упорно работать, чтобы подготовиться", — написала Мугуруса в "Твиттере".