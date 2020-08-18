Участники US Open смогут наносить на одежду лозунги о социальной справедливости

Ассоциация тенниса США сообщила, что на время US Open 2020 откажется от одного из правил Кодекса поведения на турнирах "Большого шлема", чтобы разрешить игрокам "выражать свою позицию и поддержку по вопросам социальной справедливости".

Игрокам разрешат носить эмблемы, логотипы, символы или письменные обозначения, чтобы поддержать акции, которым они симпатизируют. Эмблемы и обозначения можно будет демонстрировать во время предматчевых интервью и при выходе на корт. Во время матчей их можно носить только в том случае, если они соответствуют определённым критериям размеров. В частности, игроки смогут открыто поддержать движение Black Lives Matter.

"В эти беспрецедентные времена спортсменам будет предоставлена ​​возможность выражать свои убеждения на корте. И хотя движение Black Lives Matter является лишь искрой для этого, USTA твёрдо убеждена, что обеспечение свободы слова для одной конкретной цели социальной справедливости — это вовсе не свобода слова. Поэтому USTA разрешает спортсменам на Открытом чемпионате США 2020 года выразить свою позицию и поддержку по различным вопросам социальной справедливости", — говорится в заявлении USTA, приведённом на сайте Open Court.