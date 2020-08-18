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Участники US Open смогут наносить на одежду лозунги о социальной справедливости
Игроки смогут поддержать движение Black Lives Matter
Ассоциация тенниса США сообщила, что на время US Open 2020 откажется от одного из правил Кодекса поведения на турнирах "Большого шлема", чтобы разрешить игрокам "выражать свою позицию и поддержку по вопросам социальной справедливости".
Игрокам разрешат носить эмблемы, логотипы, символы или письменные обозначения, чтобы поддержать акции, которым они симпатизируют. Эмблемы и обозначения можно будет демонстрировать во время предматчевых интервью и при выходе на корт. Во время матчей их можно носить только в том случае, если они соответствуют определённым критериям размеров. В частности, игроки смогут открыто поддержать движение Black Lives Matter.
"В эти беспрецедентные времена спортсменам будет предоставлена возможность выражать свои убеждения на корте. И хотя движение Black Lives Matter является лишь искрой для этого, USTA твёрдо убеждена, что обеспечение свободы слова для одной конкретной цели социальной справедливости — это вовсе не свобода слова. Поэтому USTA разрешает спортсменам на Открытом чемпионате США 2020 года выразить свою позицию и поддержку по различным вопросам социальной справедливости", — говорится в заявлении USTA, приведённом на сайте Open Court.