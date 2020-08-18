  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Осака стала консультантом производителя саке
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осака стала консультантом производителя саке

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка довольна, что именно она стала причастна к производству этого продукта

Осака стала консультантом производителя саке
Новина українською

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", японская теннисистка Наоми Осака стала консультантом и инвестором компании Soto, которая занимается производством саке — одного из традиционных японских алкогольных напитков.

"Я так рада сообщить, что стала креативным консультантом и инвестором компании Soto! Я горжусь тем, что стану причастна к производству продукта, который является подлинно японским. Да и кто не любит саке.

Примечание: он действительно хорош на вкус, так что, пожалуйста, употребляйте ответственно", — написала Осака в своём "инстаграме".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наоми Осака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...