Осака стала консультантом производителя саке

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", японская теннисистка Наоми Осака стала консультантом и инвестором компании Soto, которая занимается производством саке — одного из традиционных японских алкогольных напитков.

"Я так рада сообщить, что стала креативным консультантом и инвестором компании Soto! Я горжусь тем, что стану причастна к производству продукта, который является подлинно японским. Да и кто не любит саке.

Примечание: он действительно хорош на вкус, так что, пожалуйста, употребляйте ответственно", — написала Осака в своём "инстаграме".