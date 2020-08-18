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Джокович и Надаль вошли в заявку Мастерса в Риме

Теннис
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Турнир стартует 17 сентября

Джокович и Надаль вошли в заявку Мастерса в Риме
Новина українською

Стал известен состав участников "Мастерса" в Риме (Италия), который стартует 17 сентября, сообщает пресс-служба ATP-тура.

В заявку включены серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, француз Гаэль Монфис, бельгиец Давид Гоффен.

В 2019 году победителем турнира в Риме стал Рафаэль Надаль. В финале он обыграл Новака Джоковича со счётом 6:0, 4:6, 6:1.

Соревнования в мужском туре были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновятся на этой неделе "Мастерсом" в Нью-Йорке. 31 августа там же начнётся Открытый чемпионат США.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
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