Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович и Надаль вошли в заявку Мастерса в Риме
Турнир стартует 17 сентября
Стал известен состав участников "Мастерса" в Риме (Италия), который стартует 17 сентября, сообщает пресс-служба ATP-тура.
В заявку включены серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, француз Гаэль Монфис, бельгиец Давид Гоффен.
В 2019 году победителем турнира в Риме стал Рафаэль Надаль. В финале он обыграл Новака Джоковича со счётом 6:0, 4:6, 6:1.
Соревнования в мужском туре были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновятся на этой неделе "Мастерсом" в Нью-Йорке. 31 августа там же начнётся Открытый чемпионат США.