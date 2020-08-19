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Сестры Киченок выступят на US Open

Теннис
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Единственные украинки в парной сетке Открытого чемпионата США.

Сестры Киченок выступят на US Open
Новина українською

Людмила и Надежда Киченок под 10-м номером вошли в заявочный лист US Open. Всего на турнире сыграют 32 пары вместо традиционных 64.

Сестры Киченок будут единственными представительницами Украины в парной сетке американского Шлема. Что касается одиночного разряда, то на US Open должны сыграть Даяна Ястремска, Екатерина Козлова, Екатерина Бондаренко и Леся Цуренко. Марта Костюк попадет в основную сетку, если с турнира снимется еще одна теннисистка.

Людмила Киченок в прошлом году на US Open пробилась в четвертьфинал. Надежда в Нью-Йорке никогда не доходила дальше второго раунда.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября.

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В статье: Надежда Киченок Людмила Киченок US Open-2020
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