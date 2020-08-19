2 года назад Джокович стал автором уникального рекорда

19 августа 2018 года Новак Джокович в финале Мастерса в Цинциннати обыграл Роджера Федерера (6:4, 6:4) и стал первым в истории теннисистом с как минимум одним титулом на каждом из девяти турниров АТР-1000.

Джокович в обозримом будущем еще долго будет удерживать звание единственного чемпиона всех Мастерсов. Самому титулованному теннисисту в истории серии Рафаэлю Надалю не хватает побед в Майами и Париже, а Роджер Федерер никогда не побеждал в Монте-Карло и Риме.

Новак Джокович в 2020 году не проиграл ни одного матча – до ухода тенниса на карантин серб выиграл АТР Cup, стал чемпионом Australian Open и увез титул из Дубая.