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День, когда Надаль дебютировал в статусе первой ракетки мира. ВИДЕО

Теннис
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Это произошло 12 лет назад.

День, когда Надаль дебютировал в статусе первой ракетки мира. ВИДЕО
Новина українською

Официально на первую позицию в рейтинге АТР Рафаэль Надаль впервые в карьере поднялся 18 августа 2008 года, сместив с лидирующей строки Роджера Федерера, который возглавлял рейтинг рекордные в истории 237 недель подряд.

Дебютировать в ранге первой ракетки мира Надаль смог после победы над Николасом Лапентти в четвертьфинале турнира в Цинциннати. Вот как это было:

Рафаэль Надаль в статусе первой ракетки мира провел 206 недель. Это шестой показатель в истории мужского тенниса.

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В статье: Рафаэль Надаль рейтинг АТР
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