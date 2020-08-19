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День, когда Надаль дебютировал в статусе первой ракетки мира. ВИДЕО
Это произошло 12 лет назад.
Официально на первую позицию в рейтинге АТР Рафаэль Надаль впервые в карьере поднялся 18 августа 2008 года, сместив с лидирующей строки Роджера Федерера, который возглавлял рейтинг рекордные в истории 237 недель подряд.
Дебютировать в ранге первой ракетки мира Надаль смог после победы над Николасом Лапентти в четвертьфинале турнира в Цинциннати. Вот как это было:
Рафаэль Надаль в статусе первой ракетки мира провел 206 недель. Это шестой показатель в истории мужского тенниса.
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