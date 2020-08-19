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Испанский теннисист: Джокович и Надаль словно сделаны из камня

Теннис
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Алехандро восхищен этими теннисистами

Испанский теннисист: Джокович и Надаль словно сделаны из камня
Новина українською

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина поделился мнением о соотечественнике, Рафаэле Надале, и сербе Новаке Джоковиче. Фокина тренировался вместе с Джоковичем в Марбелье (Испания).

"У Новака самая сильная психологическая устойчивость среди теннисистов. Мне нужно преодолеть большой путь, чтобы добиться такого настроя. Он очень хорошо играет, здорово пробивает. Всегда знает, куда должен лететь мяч. Джокович и Надаль словно сделаны из камня. Но они очень отличаются друг от друга", — цитирует Фокину Tennis World USA.

Джокович полетел в Нью-Йорк, где примет участие в US Open. Надаль остался в Испании, выразив опасения из-за пандемии коронавируса. Испанец решил отказаться от участия в турнире "Большого шлема".

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Алехандро Фокина
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