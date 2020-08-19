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В закрытом пузыре US Open обнаружили коронавирус

Теннис
(1 голосов)

Пока только одна проба

В закрытом пузыре US Open обнаружили коронавирус
Новина українською

USTA, организатор US Open, сообщил, что в закрытом пузыре, который был создан в качестве меры безопасности для проведения "Мастерса" и US Open, обнаружили коронавирус. Результат одного из тестов был положительным.

При этом сообщается, что тест сдавал не игрок. Пока что лишь одна проба была положительной, при этом организаторы собрали уже 1,4 тыс. проб.

"Мастерс" Western & Southern Open, перенесённый из Цинциннати в Нью-Йорк, начнётся 22 августа. А уже 31 августа запланирован старт US Open. На турнире будут действовать строгие правила, которые должны предотвратить распространение коронавируса. При этом многие ведущие игроки отказались от поездки на турнир. Так, на женском турнире из топ-10 рейтинга WTA будет лишь половина участниц. У мужчин от поездки отказались Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка и другие игроки.

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В статье: us open
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