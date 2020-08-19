Сестры Киченок заявлены в парную сетку US Open

Людмила и Надежда Киченок попали в число участниц Открытого чемпионата США в паре. Ранее сестры ни разу не выступали вместе на американском мэйджоре. Людмила в прошлом году дошла в Нью-Йорке до четвертьфинала в паре с Еленой Остапенко из Латвии. Сегодня обе украинки сообщили в соцсетях, что их тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Возглавили стартовый список француженка Кристина Младенович и венгерка Тимеа Бабош.

К 28 дуэтам, которые напрямую прошли в основу, присоединились 4 пары-обладательницы "wild card": Клейстерс / Баптист, Ли / Пера, Макхэйл / Арконада, Пегула / Роджерс.