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Сестры Киченок заявлены в парную сетку US Open

Теннис
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Турнир стартует в августе

Сестры Киченок заявлены в парную сетку US Open
Новина українською

Людмила и Надежда Киченок попали в число участниц Открытого чемпионата США в паре. Ранее сестры ни разу не выступали вместе на американском мэйджоре. Людмила в прошлом году дошла в Нью-Йорке до четвертьфинала в паре с Еленой Остапенко из Латвии. Сегодня обе украинки сообщили в соцсетях, что их тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Возглавили стартовый список француженка Кристина Младенович и венгерка Тимеа Бабош.

К 28 дуэтам, которые напрямую прошли в основу, присоединились 4 пары-обладательницы "wild card": Клейстерс / Баптист, Ли / Пера, Макхэйл / Арконада, Пегула / Роджерс.

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В статье: Надежда Киченок Людмила Киченок
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