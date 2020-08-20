Костюк впервые может сыграть в основной сетке US Open

В основную сетку Открытого чемпионата США Марта Костюк попала после того, как с турнира снялась словенка Полона Херцог.

На данный момент неизвестно, планирует ли Костюк приезжать в Нью-Йорк. Украинка находится в заявочном листе турнира WTA 125k в Праге, который пройдет параллельно с US Open.

Марта Костюк к 18 годам однажды сыграла в основной сетке турнира Большого шлема. На Australian Open 2018 года киевлянка сенсационно дошла до третьего круга, после чего на шести Шлемах подряд вылетала в квалификации.

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. Украину в Нью-Йорке представят Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Екатерина Бондаренко и Леся Цуренко.