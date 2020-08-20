  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк впервые может сыграть в основной сетке US Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк впервые может сыграть в основной сетке US Open

Теннис
(1 голосов)

Пятая украинка на турнире.

Костюк впервые может сыграть в основной сетке US Open
Новина українською

В основную сетку Открытого чемпионата США Марта Костюк попала после того, как с турнира снялась словенка Полона Херцог.

На данный момент неизвестно, планирует ли Костюк приезжать в Нью-Йорк. Украинка находится в заявочном листе турнира WTA 125k в Праге, который пройдет параллельно с US Open.

Марта Костюк к 18 годам однажды сыграла в основной сетке турнира Большого шлема. На Australian Open 2018 года киевлянка сенсационно дошла до третьего круга, после чего на шести Шлемах подряд вылетала в квалификации.

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. Украину в Нью-Йорке представят Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Екатерина Бондаренко и Леся Цуренко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк US Open-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...