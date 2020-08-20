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Двух теннисистов сняли с Мастерса в Нью-Йорке после контакта с зараженным коронавирусом

Теннис
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А ведь турнир еще даже не начался.

Двух теннисистов сняли с Мастерса в Нью-Йорке после контакта с зараженным коронавирусом
Новина українською

Гвидо Пелья и Уго Делльен не сыграют на перенесенном в Нью-Йорк Мастерсе в Цинциннати. Это решение организаторы турнира АТР-1000 приняли после того, как стало известно, что физиотерапевт теннисистов Хуан Галван сдал положительный тест на COVID-19.

По информации издания Marca, остальные теннисисты после решения по Пельи и Делльену задумались о бойкоте Мастерса в Нью-Йорке. Они считают, что их коллег несправедливо дисквалифицировали, ведь они не проживали с Галваном в одном номере.

Пелья и Дельен после контакта с зараженным физиотерапевтом вынуждены отправиться на 14-дневный карантин. Они смогут сыграть на US Open.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Костюк впервые может сыграть в основной сетке US Open.

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В статье: теннис коронавирус
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