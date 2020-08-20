Джокович о скандале с коронавирусом: Не чувствую свою вину

Новак Джокович в июле заразился коронавирусом на хорватском этапе своего выставочного турнира Adria Tour. Соревнования проходили с болельщиками на трибунах и без соблюдения мер предосторожности от пандемии.

Помимо Джоковича COVID-19 нашли у его жены и тренера Горана Иванишевича, а также у Григора Димитрова, Борны Чорича, Виктора Троицки и представителей их команд и семей.

"Конечно, какие-то шаги могли быть предприняты иначе, но из-за ошибки меня теперь все время будут обвинять? Если так нужно, ладно, я это принимаю, поскольку, что еще я могу сделать. Сами скажите, честно это или не честно, но я знаю, что намерения были благими и верными. Если бы у меня был шанс вновь провести Adria Tour, я бы его провел.

Когда кто-то из Австралии или США смотрел на происходящее в Сербии, они думали, мол, мы сумасшедшие. Я это понимаю. Мы же делали все, что нас просили, мы с первого дня следовали всем протоколам. Если честно, я не думаю, что сделал что-то плохое. Мне жаль тех людей, которые заразились. Чувствую ли я свою вину? Конечно, нет", - сказал Джокович.

Новак Джокович вернется на корт на следующей неделе на Мастерсе в Нью-Йорке. Также первая ракетка мира возглавит посев на US Open.