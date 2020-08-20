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Джокович: Большинство игроков не может даже открыть окно на базе US Open

Теннис
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Все из-за коронавируса

Джокович: Большинство игроков не может даже открыть окно на базе US Open
Новина українською

17-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович оценил условия, в которых находятся игроки в "пузыре" в Нью-Йорке. Первая ракетка мира на время американских турниров решил остановиться не в отеле, а в доме близ Нью-Йорка.

"Здесь вокруг деревья, очень спокойно. Я благодарен за такие условия, потому что видел отель, в котором остановились большинство игроков. Не хочу выглядеть высокомерным, я знаю, что USTA сделала всё, чтобы предоставить жильё, организовать „пузырь“ для игроков. Но большинству игроков приходится нелегко: они не могут открыть окно и вынуждены жить в маленьких комнатах.

Перед тем как отправиться в Нью-Йорк, я сделал компьютерную томографию — всё в порядке. Я прошёл несколько тестов с момента отрицательного результата анализа на коронавирус. Я сдал анализы крови, мочи, стула — всё, что мог. Я, конечно, всё равно занимаюсь профилактикой, сейчас даже больше, чем когда-либо, потому что мы действительно не знаем, с чем имеем дело", — цитирует Джоковича New York Times.

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В статье: Новак Джокович
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