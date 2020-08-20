Победительница Уимблдона-2013: US Open-2020 нельзя назвать турниром Большого шлема

Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли рассказала о своём отношении к предстоящему Открытому чемпионату США.

"Думаю, победитель или победительница US Open в таких условиях будут осознавать, что они по-настоящему не выиграли US Open. Нельзя сказать, что это турнир „Большого шлема“, когда 20 из топ-32 игроков не приезжают.

Победители будут рады успеху, как на обычном турнире. Ты радуешься своему титулу, тому, что смогла преодолеть все трудности, но назвать это турниром "Большого шлема" нельзя. Слишком многие игроки не выступят там", — приводит слова Бартоли Tennis Majors.